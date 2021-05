Alarmieren ohne Alarmismus : Kieler Forscher erklärt, wie Krisenkommunikation gelingen kann

Der Kieler Krisenforscher Frank Roselieb kritisiert die Social Media Abteilung der Stadt Kiel für das Teilen einer unverifizierten Fehlinformation rund um Tötungsdelikte in Dänischenhagen.

Kiel | Rund um die Krisen-Kommunikation der Landeshauptstadt Kiel nach den Tötungsdelikten in Dänischenhagen und der anschließenden Tätersuche am 19. Mai im Brauereiviertel hat sich eine größere Diskussion entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die übergeordnete Frage, wie gute Krisenkommunikation von Behörden in unübersichtlichen Situationen ab...

