Krieg in der Ukraine : Immer mehr Flüchtlinge in SH – Kiel bereitet nächtliche Anlaufstelle vor

Bisher wurden in den Landesunterkünften etwa 1200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst.

Kiel | Die Zahl der in Schleswig-Holstein eintreffenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter. Bisher wurden in den Landesunterkünften etwa 1200 erfasst, wie das Innenministerium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Weiterlesen: Ukrainer auf der Flucht vor Putins Armee: Den Blick voller Schrecken Derzeit hielten sic...

