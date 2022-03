Krieg in der Ukraine : SPD-Chefin Midyatli fordert Ausschluss russischer Kriegsschiffe von der Kieler Woche

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli fordert als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine den Ausschluss der russischen Streitkräfte von der KiWo 2022.

Kiel | Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat vor dem Hintergrund der russischen Aggression in der Ukraine den Ausschluss des russischen Militärs von der Kieler Woche gefordert. Kieler Woche ist ein friedliches Fest „Putins Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert die Welt. In Kiel haben sich über 5000 Menschen am vergangenen Samstag mit der Uk...

