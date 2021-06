Pandemie im Norden : Kassenärzte: Ende der Priorisierung erhöht Impftempo in SH nicht

Ab morgen, 7. Juni, fallen die Impfpriorisierungen. Dann kann Jedermann bei den Ärzten, die die Wirkstoffe verabreichen, geimpft werden. Die Aufhebung gilt nicht für die Impfzentren in Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein | Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) warnt vor zu hohen Erwartungen an schnellere Corona-Impfungen nach Aufhebung der Priorisierung. Von Montag an darf sich in Deutschland jeder ab 16 Jahre um einen Termin in einer Arztpraxis bemühen. Auch interessant: Corona-Impfung: Was Sie zur neuen Terminvergabe wissen müssen „Die Aufheb...

