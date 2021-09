Landtagsdebatte in Kiel : Karin Prien sagt offenen Dialog über Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu

Von Politik und Eltern gewollt, aber teuer: Künftig dürfen alle Grundschüler eine Ganztagsbetreuung beanspruchen. Die Umsetzung wird ein finanzieller und personeller Kraftakt.

Kiel | Vom Schuljahr 2026/2027 an darf in Deutschland jedes Kind in den ersten vier Schuljahren einen Ganztagsplatz beanspruchen. Über die Umsetzung dieser von Bund und Ländern nach hartem Ringen um die Finanzierung vereinbarten Entscheidung diskutierte am Freitag der Landtag in Kiel. Dabei kündigte Bildungsministerin Karin Prien einen offenen Dialogproze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.