Kommunalwahlen : Erstmals deutscher Bürgermeister in Dänemark

Ein Mitglied der deutschen Minderheit ist der Überraschungssieger der Kommunalwahlen nördlich der Grenze. Jørgen Popp Petersen wird Bürgermeister von Tondern - obwohl seine Partei nur die viertstärkste ist.

Tondern | Es ist die faustdicke Überraschung nach den Kommunalwahlen am Dienstag: Erstmals erhält eine Stadt in Dänemark einen deutschen Bürgermeister. Der 58-jährige Jørgen Popp Petersen wird für die nächsten vier Jahre an der Spitze von Tondern stehen. Darauf hat sich ein breites Parteienbündnis nach mehrstündigen nächtlichen Verhandlungen geeinigt. Direkt...

