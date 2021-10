Dorfserie Anstatt Stadt in SH : Bürgermeister, Wehrführer, Pastor, Wirtin: Ein Netzwerk für das Dorf der Zukunft

Wie können kleine Gemeinden in Schleswig-Holstein attraktiv bleiben? Ein Besuch im nordfriesischen Joldelund.

Joldelund | Wen fragt man, wenn man etwas über ein Dorf wissen will? Natürlich, die, sie sich damit auskennen. So wie früher: Bürgermeister, Wehrführer, Pastor – und dann am besten noch die Wirtin der örtlichen Kneipe. Sie treffen sich im Dörpskrog in Joldelund, einer Gemeinde mit rund 750 Einwohnern am östlichen Rand von Nordfriesland. Bürgermeister Reiner Hanse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.