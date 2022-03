Krieg in der Ukraine : Verbraucherzentrale warnt: Darum sollten Sie nicht einfach so Jodtabletten nehmen

Die Erwähnung von Atomwaffen und unter Beschuss geratene Nuklearlager in der Ukraine sollten kein Anlass sein, einfach so Jodtabletten einzunehmen, so die Verbraucherzentrale. Es drohe mehr Schaden als Nutzen.

Kiel | Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt davor, aus Sorge vor einer Freisetzung radioaktiver Stoffe durch den Krieg in der Ukraine ohne ausdrücklichen Rat Jodtabletten zu schlucken. Meldungen über Atomwaffen und unter Beschuss geratene Lager für radioaktive Abfälle bringen offenbar den einen oder anderen auf diese Idee. „Jodtabletten sollte ...

