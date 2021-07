17 von 35 Standorten betroffen : Jede zweite Commerzbank-Filiale in SH schließt

Das Geldhaus, das lange an seinem vergleichsweise engmaschigen Filialnetz festgehalten hatte, steuert unter dem neuen Konzernchef Manfred Knof radikal um.

Schleswig-Holstein | Der Kahlschlag im Filialnetz der Commerzbank wird konkreter: Die Liste der Zweigstellen, die bundesweit geschlossen werden, steht, wie das Institut gestern bestätigte. 240 Filialen in Deutschland will die Bank noch in diesem Jahr dichtmachen, losgehen soll es im Oktober. In Schleswig Holstein werden 17 der landesweit 35 Standorte schließen. Der ...

