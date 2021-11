Windenergie in SH : Jan Philipp Albrecht rechnet mit stärkstem Windkraft-Ausbau seit 2014

Eine Windkraft-Leistung von mehr als einem Gigawatt könnte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr genehmigt werden. Ähnlich hoch war das Ergebnis zuletzt 2014.

Kiel | Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) rechnet bis Jahresende mit Windrad-Genehmigungen etwa auf Rekordniveau in Schleswig-Holstein. „Wir bauen die Windenergie an Land derzeit so stark aus wie seit dem Rekordjahr 2014 nicht mehr“, sagte Albrecht. Bezogen auf die genehmigte Leistung könne möglicherweise das Ergebnis von 2014 (1,2 Gigawatt Leistung...

