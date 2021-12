Kinderbetreuung in SH : Jamaika-Koalition will Geld für Kita-Ausbau bereitstellen

Auch in den kommenden Jahren sollen Kitas in Schleswig-Holstein finanziell unterstützt werden – das soll ihnen Sicherheit geben und dem steigenden Betreuungsbedarf entgegenkommen. Am Mittwoch wird sich beraten.

Kiel | CDU, Grüne und FDP wollen Kita-Träger in Schleswig-Holstein auch in den Jahren 2023 und 2024 finanziell beim Ausbau von Kindertagesstätten unterstützen. Das spezielle Bauprogramm soll für beide Jahre um insgesamt 25 Millionen Euro erhöht werden, wie die drei Jamaika-Fraktionen am Dienstag mitteilten. Darüber soll der Landtag am Mittwoch beraten. Fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.