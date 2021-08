Sportevent in Hamburg : Ironman bleibt bis 2024 – 2022 erstmals Frauen-EM

Das Triathlon-Rennen wurde in Hamburg erstmals 2017 gestartet. 2020 fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Krise aus. Der diesjährige Ironman findet am Sonntag statt.

Hamburg | Der Ironman in Hamburg wird 2022 aufgewertet. Bei dem Rennen in der Hansestadt im kommenden Jahr wird der EM-Titel bei den Frauen vergeben. Die Männer werden wie bisher beim Ironman in Franfurt/Main um die Europameisterschaft kämpfen. Das teilte Ironman-Germany-Chef Oliver Schiek mit. Zugleich unterschrieben er und Staatsrat Christoph Holstein am F...

