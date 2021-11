Integration in SH : Zugewanderte schlagen im Norden am schnellsten Wurzeln

Nirgendwo in Deutschland fühlen sich Migranten so verbunden mit ihrem Wohnort wie in Schleswig-Holstein. Das zeigt ein erstmals erschienenes "Barometer" zum Stand der Integration. Nachholbedarf gibt es bei der Sprache.

Kiel | Personen mit Migrationshintergrund fühlen sich in Schleswig-Holstein deutlich stärker zu Hause als sonst in Deutschland. Das zeigt das so genannte „Integrationsbarometer“ des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Das bundesweit tätige, politisch unabhängige Expertengremium hat die Analyse für das nördlichste Bundesland erstmals vorgeleg...

