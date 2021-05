SHZ : In eigener Sache

Wir suchen Leser für Umfragen und Produkttests: Jetzt mitmachen!

28. Mai 2021, 08:32 Uhr

Flensburg | Sie, unsere Leser, können uns helfen: Wir möchten besser werden! Machen Sie bei unseren Umfragen mit.



Mit dem Projekt „sh:z Nutzerumfragen“ können Sie als Leser aktiv Einfluss auf die Entwicklung der digitalen Produkte des sh:z nehmen. Mithilfe von Online-Umfragen und Produkttests können Sie Ihre Nutzungs-Erfahrungen und Wünsche angeben. So haben wir die Möglichkeit, mit Ihrer Hilfe die Apps und Webseiten noch intuitiver zu gestalten und ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu sichern.

Hier können Sie mitmachen: shz.de/umfragen

Wie das geht?

Sie melden sich mit E-Mail-Adresse an. Sobald wir eine Umfrage durchführen, ein Produkt oder neues Konzept testen, werden Sie von uns benachrichtigt. Für die Teilnahme an einem Produkttest erhalten Sie ein Dankeschön von uns in Form einem Gutschein Ihrer Wahl. Die Anmeldung und alle weiteren Informationen finden Sie auf shz.de/umfragen.