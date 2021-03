Polizeiliche Kriminalstatistik : In SH gab es im Corona-Jahr 2020 so wenige Straftaten wie zuletzt 1977

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack stellte die aktuellen Zahlen vor – wo die Kriminalität steigt und fällt.

Kiel | Die Zahl der in Schleswig-Holstein registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr mit 173.929 auf den niedrigsten Stand seit 1977 gesunken. Die Aufklärungsquote stieg im Gegenzug auf 55,8 Prozent – die beste überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1963. Das gab Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Donnerstag in einer gemeinsamen Presse...

