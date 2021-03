In Möllner Sprachschule : Lehrer mit Messer in Kopf gestochen

Danach prügelte der ehemalige Sprachschüler minutenlang auf den Lehrer ein. Erst mit Pfefferspray konnten ihn Polizisten überwältigen

Mölln | Ein ehemaliger Schüler hat in einer Sprachschule in Mölln einen Lehrer mit einem Messer in den Kopf gestochen, anschließend minutenlang auf ihn eingeschlagen. Erst Polizisten konnten den Angreifer mit Hilfe von Pfefferspray überwältigen. Tatort war das „Educare Institut“, 1999 gegründet und nach eigenen Angaben für viele Zuwanderer in der Region di...

