Nach Spahn-Forderung : Gesundheitsminister Garg gegen Wiedereröffnung von Impfzentren in SH

Auch der SSW hatte sich für das Wiedereröffnen der Zentren ausgesprochen. Für Garg besteht dazu allerdings kein Anlass.

Schleswig-Holstein | Angesichts steigender Inzidenzen und kaum in Anspruch genommener Auffrischungsimpfungen fordert der SSW, die im September geschlossenen Impfzentren im Land erneut in Betrieb zu nehmen. Für den SSW-Chef im Landtag, Lars Harms, sei das Virus anders nicht in den Griff zu bekommen. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Länder aufgefordert, ...

