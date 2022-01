Sturmflut und Niedrigwasser : Video: So fegte Sturmtief „Nadia" über Schleswig-Holstein

Sturmtief „Nadia" hat in Schleswig-Holstein bisher zu zahlreichen Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten geführt. Nach einer Sturmflut an der Nordsee droht nun Hochwasser an der Ostsee.

Nordstrand und Flensburg | An den Küsten hat der starke Nord-Westwind für seltene Naturschauspiele gesorgt. So fegte Sturmtief „Nadja" über Schleswig-Holstein Mehr zum Thema: Sturmtief „Nadia“ über SH: Jetzt droht Sturmflut-Gefahr an der Ostsee ...

