Vor 25 Jahren im Dienst erschossen : Kranz niedergelegt: Polizisten gedenken am Tatort dem Tod von Stefan Grage

Der hinterhältige Mord ist in Schleswig-Holstein unvergessen: Am Todestag von Stefan Grage haben Polizisten auf dem Autobahnrastplatz, auf dem ihr Kollege vor 25 Jahren erschossen wurde, einen Kranz niedergelegt.

Hornbek | Eine Gedenkplatte auf dem A24-Rastplatz Roseburg bei Hornbek erinnert an den gewaltsamen Tod des Polizeiobermeisters Stefan Grage, der am 23. Februar 1997 bei einer Verkehrskontrolle von dem Berliner Rechtsextremisten Kay Diesner mit einer Pumpgun erschossen worden ist. Weiterlesen: Der Tod von Stefan Grage: Eine Zäsur in der Geschichte der Landesp...

