Benzin und Diesel in SH : Hohe Spritpreise in Schleswig-Holstein: Hier tanken Sie am günstigsten

In Hamburg, dem Speckgürtel und nahe der deutsch-dänischen Grenze sind die Spritpreise im Norden gerade am günstigsten – und in Dänemark sogar noch einmal deutlich günstiger.

Kiel | Es gab Zeiten, da waren die Spritpreis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.