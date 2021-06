Innenministerkonferenz : Hetze in Polizisten-Chats: Schleswig-Holstein will neues Gesetz

Weil in geschlossenen Gruppen das Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit fehlt, bleiben menschenverachtende Äußerungen in dienstlichen Chats bislang straffrei. Schleswig-Holstein will das ändern.

Kiel | Schleswig-Holstein will ein neues Gesetz anstoßen, dass rechtsextreme und rassistische Äußerungen in dienstlichen Chats unter Strafe stellt. Das war bislang nicht der Fall. Die Beschlussvorlage soll auf der Innenministerkonferenz eingebracht werden, die am Mittwoch in Rust (Baden-Württemberg) beginnt. Ermittlungen gegen vier Polizisten in Schleswig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.