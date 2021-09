Umfrage des Tages : Herbstliche Temperaturen in SH – Mehrheit hat die Heizung schon angeschaltet

Buntes Laub, frische Winde und Nieselregen – die kalte Jahreszeit ist auch in Norddeutschland spürbar auf dem Vormarsch. Ist Ihre Heizung schon an?

22. September 2021, 21:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Bäume verlieren bunte Blätter und beim Spaziergang mit dem Hund wird es immer ungemütlicher. Bereits Mitte September wird es im Norden spürbar kälter. Auch das Ende der Sommerzeit rückt immer näher. In diesem Jahr werden die Uhren in der Nacht von Samstag, 30. Oktober 2021, auf Sonntag, 31. Oktober 2021, auf Winterzeit, also die normale Mitteleuropäische Zeit, umgestellt.

Wir wollen heute von Ihnen wissen, ob Sie bereits die Heizung angestellt haben und es sich abends mit einer Tasse Tee auf der Couch gemütlich machen – oder ob Sie den kälteren Temperaturen noch trotzen.

Stimmen Sie gerne auch ohne Abo und natürlich völlig anonym ab.

Zwischenstand am Mittwoch, 22. September, um 21.35 Uhr: Der Mehrheit (55 Prozent) der Befragten ist es inzwischen ohne Heizung zu kalt. Bei 40 Prozent der Teilnehmer ist die Heizung noch aus. Unentschieden waren fünf Prozent. Bis Mittwochabend nahmen 596 Personen an der Umfrage teil. Danke!

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.