Tiefdruckgebiet „Yogi“ : Herbsteinbruch in SH: Sturm und Regenschauer ab Mittwochnachmittag

Eine Woche lang wird es im Norden ungemütlich. Meteorologe Ronny Büttner rechnet mit Schauern, Sturm und sinkenden Temperaturen.

Schleswig-Holstein | Wer am Mittwochnachmittag nochmal schnell zum Einkaufen oder mit dem Hund raus möchte, sollte in Schleswig-Holstein seinen Regenschirm nicht vergessen. Es wird ungemütlich. Schauer und Wind sorgen für einen ersten Herbsteinbruch in Norddeutschland – orkanartige Böen auf den Nordseeinseln und Halligen sind nicht ausgeschlossen. Auch interessant: Am ...

