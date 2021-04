Behindertenhilfe und Psychiatrie : Heiner Garg: Pharmaunternehmen sollen Verantwortung für Medikamentenversuche in SH übernehmen

Die in den Jahren 1949 bis 1975 beteiligten Pharmahersteller sollten sich an der gemeinsamen Aufarbeitung beteiligen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat an vier Pharmahersteller, die an Medikamentenversuchen in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie beteiligt waren, appelliert, Verantwortung zu übernehmen. Sie sollten sich an der gemeinsamen Aufarbeitung beteiligen, teilte Garg am Donnerstag mit. Weiterlesen: Medikamentenversuche ...

