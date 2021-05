Unfall in Heide : Audifahrer kracht mit über zwei Promille gegen Ampel

Die Ampel wurde durch den Zusammenprall komplett zerstört. Ein Reifen wurde aus dem Fahrzeug herausgerissen.

Heide | Am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Dithmarscher mit seinem Audi den Fritz-Thiedemann-Ring in Heide in Fahrtrichtung Fachhochschule. Unmittelbar nach Überqueren des Kreuzungsbereich Fritz-Tiedemann-Ring Ecke Schanzenstraße verlor der Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.