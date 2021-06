A7 Richtung Hamburg : Haßmoor: Autofahrer fährt auf Lastwagen auf – schwer verletzt

Der Pkw des Mannes wurde bei dem Unfall unter dem Anhänger des Lastwagens eingeklemmt.

Haßmoor | Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der A7 in Richtung Hamburg bei Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf das Heck eines LKW aufgefahren. Dadurch sei der Wagen unter dem Anhänger eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei war Übermüdung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.