Umfrage des Tages : Cyberangriffe und andere Krisen: Haben Sie einen Notvorrat an Lebensmitteln zuhause?

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Bürgern empfohlen, sich angesichts des Ukraine-Krieges Notvorräte zur Vorsorge für einen Krisenfall anzulegen. Ist Ihre Speisekammer schon voll?

04. Mai 2022, 06:33 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Angst vor Engpässen löst seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine in Deutschland wieder panikartige Hamsterkäufe insbesondere von Mehl und Sonnenblumen-Öl aus.

Nun hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Bürgern auch noch empfohlen, sich angesichts der Lage Notvorräte anzulegen. Dabei wies sie etwa auf die Möglichkeit von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur hin.

Wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art und Weise eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben. Nancy Faeser gegenüber dem Handelsblatt

Stromausfälle aus anderen Gründen oder auch eine Corona-Quarantäne waren Situationen, in denen ein gewisser Vorrat in der Speisekammer hilfreich sein kann. Auch deshalb informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Homepage grundsätzlich über das richtige Anlegen von Notvorräten. Ein wichtiger Punkt: diese könnten am besten nach und nach aufgebaut werden, heißt es dort.



Neben allgemeinen Tipps werden auch Hinweise etwa zur benötigten Menge an Flüssigkeit und Kalorien gegeben.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir heute deshalb von Ihnen wissen, ob Sie bereits zu jenen gehören, die sich zuhause mit dem Wichtigsten eingedeckt haben? Oder hat die Aussage der Ministerin Sie vielleicht nun zum Nachdenken gebracht? Stimmen Sie – auch ohne Abo – ab.

Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.