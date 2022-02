SH bereitet sich vor : Daniel Günther rechnet mit russischen Cyberangriffen auf Energieversorgung

Der Krieg in der Ukraine werde auch SH treffen, so Günther. Er warnt vor Cyberangriffen auf die Energieversorgung. Verfassungs- und Katastrophenschutz seien im Einsatz, die Eutiner Hundertschaft in Bereitschaft.

Kiel | Schleswig-Holstein bereitet sich vor. Nachdem Russland in der Nacht begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, haben sich die Innenminister der Länder am Morgen per Videoschalte besprochen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident fasste die Kernthemen am Donnerstagmittag im Landtag zusammen: Cyberangriffe, die Migrationsbewegung und Desinformationen. Wei...

