Umfrage des Tages : Großteil findet die Regeln für Restaurantbesuche in SH zu umständlich

Trotz Neustart stecken viele Gastronomen im Land weiter in der Krise. Liegt das vielleicht auch daran, dass Gäste von den aktuellen Corona-Regeln abgeschreckt werden?

14. Juli 2021, 06:52 Uhr

Schleswig-Holstein | Getestet, geimpft, genesen? Habe ich einen entsprechenden Nachweis, wie alt ist dieser? Oder woher bekomme ich jetzt spontan noch einen Corona-Test? Wer kann bei den bestehenden Kontaktbeschränkungen jetzt noch mitkommen? Und was macht eigentlich das Wetter? Vielleicht können wir ja auch draußen sitzen.

Die Gastronomie in Schleswig-Holstein ist wieder geöffnet, doch es gelten viele Regeln, an die sich Besucher und Gastgeber halten müssen. Und trotz des Neustarts leidet das Gewerbe im Norden weiter unter großen Umsatzeinbußen. Selbst in den Touristenhochburgen. Das liegt unter anderem an den Abstandsregeln, die eine volle Auslastung verhindern.

Aber ist vielen Menschen ein Restaurantbesuch aktuell vielleicht auch noch zu umständlich? Das wollen wir in der heutigen Umfrage des Tages herausfinden.

Zwischenstand um 16 Uhr: 1327 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. 59 Prozent sind der Meinung, dass die Regeln für Restaurantbesuche in Schleswig-Holstein zu umständlich sind und sie daher auf das „Essen auswärts“ verzichten, 35 Prozent finden die Regelungen nicht zu umständlich und sind einfach froh, wieder ausgehen zu können, den verbleibenden sechs Prozent ist es egal oder wollten sich nicht entscheiden.