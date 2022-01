Nach Brokdorf-Abschaltung : Große Mehrheit im Kieler Landtag bekräftigt Atomausstieg

Die Koalitionsparteien halten Atomenergie nicht für nachhaltig und wollen den vollständigen Rückbau der Atomkraftwerke vorantreiben. Die AfD scheiterte mit dem Vorstoß, Atomkraft als Brückentechnologie beizubehalten.

Kiel | Schleswig-Holsteins Landesparlament hat sich mit großer Mehrheit zum Atomausstieg bekannt. „Der Landtag begrüßt die Abschaltung des Atomkraftwerks Brokdorf als weiteren Schritt zum vollständigen Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland“, heißt es in einem am Donnerstag beschlossenen Antrag der Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP. Mit dem Gesetz z...

