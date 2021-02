Größter Fund Europas : Zoll stellt im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sicher

Das Rauschgift war in Blechdosen mit Spachtelmasse versteckt, Empfänger war eine niederländische Firma. Deren Chef wurde gestern verhaftet

Hamburg | Der Zoll hat im Hamburger Hafen die größte Menge an Kokain gefunden, die bislang jemals in Europa beschlagnahmt worden ist: In fünf Seecontainern aus dem südamerikanischen Paraguay waren 16 Tonnen des Rauschgifts versteckt. Wie Rene Matschke, Leiter ...

