Überschwemmungen in Segeberg : Gewitter über Teilen Schleswig-Holsteins – Unwetterwarnungen aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntag vor lokale schweren Gewittern in Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Nordfriesland gewarnt.

25. Juli 2021, 20:25 Uhr

Pinneberg / Rendsburg-Eckernförde | Der Deutsche Wetterdienst hatte am Sonntagnachmittag Unwetterwarnungen für Teile Schleswig-Holsteins veröffentlicht. Die Warnungen für die Kreise Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde wurden gegen 18.30 Uhr wieder aufgehoben. Rund eine Stunde später gab es auch für den Kreis Nordfriesland Entwarnung.

Auch in Flensburg und Schleswig hatte es ab dem späten Nachmittag gewittert. Die Unwetterfront zog jedoch schnell weiter. Zu Schäden oder Feuerwehreinsätzen kam es hier nicht.

Heftiger Starkregen führte in Struvenhütten im Kreis Segeberg zu Überschwemmungen von Straßen.

Auch am Montag könnte es lokal in Schleswig-Holstein noch einmal zu schweren Gewittern kommen. Am Abend soll die Wetterlage dann ruhiger werden.