Streiks auch in SH : Gewerkschaft ruft Metaller zu weiteren Warnstreiks im Norden auf

Schwerpunkt der Warnstreiks ist diesmal Rostock. Die IG Metall will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Hamburg | Die IG Metall Küste setzt die Warnstreiks in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie fort. Insgesamt seien am Dienstag mehrere tausend Beschäftigte aus 13 Betrieben zu kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die IG Metall Küste am Montag mit. „Wir werden in dieser Woche den Druck erhöhen“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall ...

