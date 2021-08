Frauenkongress in Flensburg : Neue Strategie für Schwangerschaftsabbrüche

400 kommunale Gleichstellungsbeauftragte fordern auf ihrer Bundeskonferenz in Flensburg mehr medizinische Kompetenz für Abtreibungen und eine völlige Streichung des Paragrafen 218.

Flensburg | Die Bundeskonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in Deutschland fordert eine „neue Gesamtstrategie zum Schwangerschaftsabbruch“. Das hat Bundessprecherin Christel Steylaers zum Abschluss des zweitägigen in Flensburg ausgerichteten Kongresses betont. Teilnahme überwiegend digital Rund 50 Teilnehmerinnen waren physisch in der Fördest...

