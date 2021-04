Gute Nachricht : Miesmuscheln trotzen Mikroplastik

Ein Langzeit-Experiment aus Kiel zeigt: Mikro-Plastik im Meer wirkt auf Miesmuscheln weniger gefährlich als befürchtet.

Kiel | Ob in den Sedimenten der Tiefsee, im Eis der Polargebiete oder erst recht in dichtbesiedelten Meeren wie Nord- und Ostsee: Partikel von Mikroplastik finden Forscher so gut wie überall in der Umwelt. Doch realistische Studien zu den Auswirkungen sind rar. Umso mehr Aufmerksamkeit wird da eine Studie zweier Wissenschaftler des Geomar Helmholtz-Zentrums ...

