Prozesswelle : Auch neue Windkraftpläne kommen auf den Prüfstand

Bereits acht Kläger wollen die Verteilung der Windkraftflächen im Land zu Fall bringen. Ein Anwalt prophezeit 50 mehr.

Kiel/Schleswig | Die mühsamst vom Land neu aufgerollten Regionalpläne für Windkraft kommen wiederum auf den Prüfstand: Am Oberverwaltungsgericht in Schleswig sind dazu bereits acht Klagen eingegangen. Die Normenkontrollanträge richten sich gegen die Auswahl von Flächen in den Kreisen Dithmarschen, Segeberg und Ostholstein. Das ist erst der Anfang „Das ist erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.