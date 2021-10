H5N1 in Nordfriesland : Geflügelpest: Erster Nachweis im Herbst 2021 bei einem Wildvogel in SH

Bei einer Pfeifente, die in Nordfriesland verendet ist, wurde der Subtyp H5N1 nachgewiesen. Weitere Nachweise sind möglich.

Kiel | Nach mehrmonatiger Pause ohne Geflügelpest hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) den Erreger des Subtyps H5N1 bei einem Wildvogel in Schleswig-Holstein bestätigt. Das teilt das Umweltministerium am Sonnabend mit. Proben der im Kreis Nordfriesland verendet aufgefundenen Pfeifente wurden im Rahmen des ganzjährig in Schleswig-Holstein stattfindend...

