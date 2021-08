Erinnerungskultur : „Diese Orte müssen Folgen haben“

Schleswig-Holsteins Gedenkstätten an die Nazi-Zeit erleben einen Generationswechsel. Ehrenamtliches Engagement schwindet, kann aber dank öffentlicher Gelder durch professionelle Kräfte aufgefangen werden.

Kiel/Leck | Ein Generationswechsel prägt die Arbeit von Schleswig-Holsteins Gedenkstätten an die Zeit des Nationalsozialismus’. Diese Bestandsaufnahme zieht Harald Schmid, wissenschaftlicher Leiter der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten, anlässlich einer Tagung am kommenden Wochenende in der Nordseeakademie im nordfriesischen Leck. Unter dem Mot...

