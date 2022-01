Corona-Krise in SH : „Unverhältnismäßig“: Gastronomie kritisiert geplantes 2G-plus-Modell

Das Gastgewerbe sei zu keiner Zeit für die Erhöhung der Infektionszahlen mitverantwortlich gewesen, sagt Dehoga-Chef Stefan Scholtis. Unter den Betrieben herrsche „nackte Angst“.

Kiel | Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die geplante Einführung des 2G-plus-Modells für Restaurantbesuche in Schleswig-Holstein kritisiert. „Die Branche sieht die Regel in Schleswig-Holstein als unverhältnismäßig und nicht notwendig an“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis am Dienstag. Alles zur Corona-Pandemie auf uns...

