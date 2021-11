Steigende Inzidenzen : GEW in Schleswig-Holstein fordert Rückkehr zur Maskenpflicht im Unterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat Bildungsministerin Karin Prien zum Handeln aufgefordert.

Kiel | Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert eine Rückkehr zur Maskenpflicht im Unterricht. Wegen der ungünstigen Entwicklung bei den Inzidenzzahlen in der vergangenen Woche sei diese Vorsichtsmaßnahme notwendig, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung der Bildungsgewerkschaft. Astrid Henke: Karin Prien muss jetzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.