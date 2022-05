G7-Außenministertreffen : Abgeriegelte Straßen und Polizeikontrollen in Weissenhaus - das müssen Sie wissen

Das Außenministertreffen der G7-Staaten vom 12. bis 14. Mai in Weissenhaus findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Was Anwohner und Urlauber in den kommenden Tagen erwartet, lesen Sie hier.

Weissenhaus | Von Donnerstag, 12. Mai, bis Samstag, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.