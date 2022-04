Hilfstransporte in die Ukraine : Kiel und Lübeck: UKSH sammelt mehr als eine Million Euro Spenden

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat mit seiner Spendenaktion rund eine Million Euro für Menschen in Not gesammelt. Es gab bereits mehrere Hilfstransporte in die Ukraine.

Kiel/Lübeck | Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat mittlerweile mehr als eine Million Euro an Spenden für die Ukraine eingesammelt. Das Klinikum bezifferte die Summe am Donnerstag auf 1.264.793 Euro. „Wir sind von dieser Welle der Hilfsbereitschaft sehr berührt und dankbar dafür, dass sich so viele Mitarbeitende, Freunde und Partner so stark für d...

