Studieren mit Stipendium in SH : Für Manuel Barly wird das Deutschland-Stipendium an der Uni Flensburg zum Türöffner

Ein Student aus Kamerun möchte seine Start-Up-Idee verwirklichen. Jetzt hofft er auf Kontakte in die schleswig-holsteinische Wirtschaft.

Flensburg / Kiel | Genau drei Jahre ist Manuel Barly Kouam Kamga (27) jetzt in Deutschland. Als er am 18. Oktober 2018 in Hamburg landete, lief das Semester an der Europa-Uni auf dem Flensburger Campus bereits vier Wochen: „Ich konnte deshalb keine Prüfungen mehr machen, aber es war für mich wie ein Sprachkurs“, erinnert sich der Management-Student aus Kamerun. Weite...

