Zugverkehr in SH : Für 230 Millionen Euro: Deutsche Bahn erneuert 45 Brücken im Land

Bis 2029 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Weitere Pläne werden im Herbst veröffentlicht.

Kiel | Die Deutsche Bahn investiert in die Brücken in Schleswig-Holstein. Bis 2029 sollen 45 Bauwerke erneuert werden. Insgesamt gibt es im Land 227 Bahn-Brücken 26 davon sind bereits in Planung und Umsetzung, wie Manuela Herbort, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Hamburg und Schleswig-Holsteinam Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags sagt...

