Kundgebungen in vielen Orten : „Fridays For Future“: Tausende demonstrieren auch in SH für mehr Klimaschutz

Unter dem Motto #AllefürsKlima gingen am Freitag auch im Norden Tausende Menschen auf die Straßen. Allein in der Landeshauptstadt sollen es mindestens 4000 Teilnehmer gewesen sein. Impressionen aus dem Land.

Schleswig-Holstein | 450 Demos in ganz Deutschland – zwei Tage vor der Bundestagswahl sind bundesweit Tausende dem Aufruf von „Fridays For Future“ gefolgt. Auch in Schleswig-Holstein haben sich am Freitag Demonstranten vielerorts für mehr wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise eingesetzt. Video: Fridays for Future – Tausende Aktivisten in ganz Deutschland im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.