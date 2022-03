Umfrage des Tages für SH : Corona-Lockerungen: Machen Sie sich angesichts steigender Fallzahlen Sorgen?

Die Corona-Fallzahlen steigen auch in SH stetig weiter an. Doch der „Freedom Day“ am 20. März rückt immer näher. Bereitet Ihnen das Sorge?

14. März 2022, 08:00 Uhr

Flensburg | Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bereits Ende vergangenen Woche davor gewarnt, die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie zu unterschätzen.

In Flensburg wurden zudem am Sonntag 215 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Die Inzidenz steigt einmal mehr an und erreicht 2.447,4. Das ist die bisher höchste Inzidenz in der Fördestadt. Dennoch rückt der 20.März, und damit der Wegfall zahlreicher Corona-Beschränkungen, immer näher.

Deshalb wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie davor Sorge haben. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

