A23 und B5 werden gesperrt : Fliegerbomben bei Hemmingstedt gefunden

Zur Entschärfung der 125-Kilo-Bomben soll am Freitag der Ort Hemmingstedt evakuiert werden. Für die Autobahn und Bundesstraße sind Umleitungen vorgesehen.

Hemmingstedt | Bei der Auswertung von Bildmaterial sind in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zwei Fliegerbomben entdeckt worden. Die zwei 125-Kilogramm-Bomben sollen am Freitagnachmittag entschärft werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Evakuierung und Autobahnsperrung notwendig Dafür soll der Ort evakuiert werden. Zudem sollen die A23 zwischen den A...

