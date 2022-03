Energiewende in SH : Knowhow aus Rendsburg passt Windräder an den Standort an

Die Rendsburger Firma "bewind" will Rotoren für Standorte maßschneidern und so wirtschaftlicher machen. Das Land setzt große Hoffnungen darauf und gibt einen Zuschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro.

Rendsburg | Mit dem massiv steigenden Druck zur Energiewende geht es nicht allein um mehr Anlagen – wie sich die Effizienz von Windrädern noch steigern lässt, ist ebenso ein drängendes Thema. „Gerade beim Rotor, sozusagen dem Motor von Windkraftanlagen, wissen wir, dass da noch einiges an Ressourcen zu heben ist“, sagt Alf Trede aus der Geschäftsführung der „bewi...

