Silke Torp übernimmt Aufgaben : Finanzstaatssekretär Udo Philipp wechselt aus Kiel nach Berlin

Ab März 2019 arbeitete Philipp als Staatssekretär für die Steuer- und Finanzverwaltung im schleswig-holsteinischen Finanzministerium. Nächster Stopp: Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.

Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteins Finanzstaatssekretär Udo Philipp wechselt zeitnah als Staatssekretär ins Bundeswirtschaftsministerium.„So schwer es fällt, ihn gehen zu lassen, so gut ist es für unser Land, neben Robert Habeck einen weiteren engen Draht ins Bundeswirtschaftsministerium zu haben“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag in Kiel mi...

