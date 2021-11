Katastrophenschutz : Feuerwehren im Norden trainieren Fluthilfe in Neumünster

Normalerweise obliegt der Katastrophenschutz an den Deichen dem Technischen Hilfswerk, doch die Feuerwehren wollen für die Zukunft für Aufgaben dieser Art gewappnet sein.

Neumünster | Etwa 150 Feuerwehrleute der Brandschutzbereitschaften aus den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland haben am Samstag in Neumünster geübt. Dabei ging es auch um die Deichverteidigung, die für das Land zwischen Nord- und Ostsee besonders wichtig ist. Geübt wurden in Neumünster unter anderem die Sicherung von Deichen, die von Tieren durchlöche...

